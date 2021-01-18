Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihe ilişkin bir açıklama yaptı. Yüz yüze eğitimin başlayacağı günü bekleyen öğrenci, öğretmen ve velilere müjdeyi veren Bakan Selçuk, okulların 15 şubat'ta açılacağını söyledi. Peki okullar 15 şubat'ta açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Tüm öğrenciler aynı anda okula gidebilecek mi? Kademeli bir sistem mi olacak? Sınavlar nasıl yapılacak? Öğretmenler ikinci aşamada mı aşılanacak? Eğitimci Hatice Yılmaz A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihe ilişkin bir açıklama yaptı. Yüz yüze eğitimin başlayacağı günü bekleyen öğrenci, öğretmen ve velilere müjdeyi veren Bakan Selçuk, okulların 15 şubat'ta açılacağını söyledi. Peki okullar 15 şubat'ta açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Tüm öğrenciler aynı anda okula gidebilecek mi? Kademeli bir sistem mi olacak? Sınavlar nasıl yapılacak? Öğretmenler ikinci aşamada mı aşılanacak? Eğitimci Hatice Yılmaz A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.