Yüz binlercesi yüzümüzde yaşıyor! Demodex nedir?

İnsan vücudunda yaklaşık 2,5 milyona kadar Demodex yaşadığı öngörülüyor. Bu mikroskobik böcekler, insanlara yakınları tarafından bulaşıyor ve yıkayınca da kurtulmak pek mümkün değil. Peki Demodex nedir? Demodex'in zararları ne? Demodex nasıl bulaşır?