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Yüz binlercesi yüzümüzde yaşıyor! Demodex nedir?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2022 19:42
İnsan vücudunda yaklaşık 2,5 milyona kadar Demodex yaşadığı öngörülüyor. Bu mikroskobik böcekler, insanlara yakınları tarafından bulaşıyor ve yıkayınca da kurtulmak pek mümkün değil. Peki Demodex nedir? Demodex'in zararları ne? Demodex nasıl bulaşır?
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