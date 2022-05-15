15 Mayıs 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yüz binlercesi yüzümüzde yaşıyor! Demodex nedir?
İnsan vücudunda yaklaşık 2,5 milyona kadar Demodex yaşadığı öngörülüyor. Bu mikroskobik böcekler, insanlara yakınları tarafından bulaşıyor ve yıkayınca da kurtulmak pek mümkün değil. Peki Demodex nedir? Demodex'in zararları ne? Demodex nasıl bulaşır?