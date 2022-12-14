14 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yusufeli'nde tarihi köprü sular altında kaldı! 46 metreye yükseldi

Yusufeli'nde tarihi köprü sular altında kaldı! 46 metreye yükseldi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2022 09:58
Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilip, su tutmaya başlanan Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliği 46 metreye ulaştı. Havzada 20 milyon metreküp su seviyesi ile eski Yusufeli-Erzurum kara yolu bitişiğindeki Irmakyanı köyü kısmen su altında kaldı. Tek ulaşımın sağlandığı asırlık asma köprünün sulara gömüldüğü köye gidenler, evlerine uzaktan son kez baktı.
Yusufeli’nde tarihi köprü sular altında kaldı!
Yusufeli'nde tarihi köprü sular altında kaldı!
Sağlıkçılara saldırırken kalp krizi geçirdi!
Sağlıkçılara saldırırken kalp krizi geçirdi!
Burası Afrika değil İstanbul
Burası Afrika değil İstanbul
6 yaşındaki çocuğun istismarı davası!
6 yaşındaki çocuğun istismarı davası!
İstanbul’da trafik durumu nasıl?
İstanbul'da trafik durumu nasıl?
Evlenmek istemeyen kızın abisini öldürdüler!
Evlenmek istemeyen kızın abisini öldürdüler!
Asgari ücret için kritik toplantı
Asgari ücret için kritik toplantı
Görüntüler Eskişehir’den
Görüntüler Eskişehir'den
15 yaşındaki kıza taciz! Sapık yakalandı
15 yaşındaki kıza taciz! Sapık yakalandı
Van’a esrarengiz görüntü
Van'a esrarengiz görüntü
İzmir’de yağış sonrası su baskını
İzmir’de yağış sonrası su baskını
2000 yılında yaşanan enerji darboğazı
2000 yılında yaşanan enerji darboğazı
Daha Fazla Video Göster