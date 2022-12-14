14 Aralık 2022, Çarşamba
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Yusufeli'nde tarihi köprü sular altında kaldı! 46 metreye yükseldi
Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilip, su tutmaya başlanan Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliği 46 metreye ulaştı. Havzada 20 milyon metreküp su seviyesi ile eski Yusufeli-Erzurum kara yolu bitişiğindeki Irmakyanı köyü kısmen su altında kaldı. Tek ulaşımın sağlandığı asırlık asma köprünün sulara gömüldüğü köye gidenler, evlerine uzaktan son kez baktı.