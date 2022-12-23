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Yusufeli Barajı'nda sular yükseldikçe anılar gömülüyor! Bölge halkı kaybolan tarihin son anlarına şahitlik etti

İHA
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Giriş: 23.12.2022 10:51
Artvin'de, Çoruh Nehri üzerine inşa edilip, su seviyesi 51 metreye ulaşan Yusufeli Barajı nedeniyle ilçede yol, köprü ve arazilerin yanı sıra anılar da suya gömülüyor. Irmakyanı köyündeki eski evi su altında kalan İsmail Yiğit, "Gün geçtikçe sular yükseliyor. Hüznümüz var tabii. Anılarımız suya gömülüyor. Ama yapacak bir şey yok" dedi.
Yusufeli’nde sular yükseldikçe anılar gömülüyor
Yusufeli'nde sular yükseldikçe anılar gömülüyor
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