03 Mart 2023, Cuma
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Yusufeli Barajı Türkiye'nin umudu oldu! Onca baraj boş kalırken asrın projesinde su seviyesi 78 metreyi buldu
Ülke genelinde birçok barajda kuraklık nedeniyle su seviyesi düşerken, 22 Kasım tarihinde su tutma işlemi başlayan Yusufeli Barajı ise hızlıca dolmaya devam ediyor. Barajda su seviyesi 78 metreyi bulurken, depolanan su miktarı 83 milyon metreküp seviyesine ulaştı.