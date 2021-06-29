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Yusufeli barajı bitti mi? Türkiye'nin dev projesinde önemli gelişme! 40 tünelle ulaşılacak

DHA
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Giriş: 29.06.2021 13:44
Artvin'de, Çoruh Nehri'ndeki Yusufeli Barajı'nın yıl sonunda su tutmaya başlamasıyla ilçenin yerleşim yeri de su altında kalacak. İnşaatı sona yaklaşan yeni yerleşim yerine, toplam uzunluğu 56,7 kilometre olan 40 tünelle ulaşım sağlanacak. Karayolları Trabzon 10'uncu Bölge Müdürü Mehmet Aşık, "69,2 kilometrelik yolun 56,7 kilometresi tünelle geçiliyor" dedi.
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