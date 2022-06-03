03 Haziran 2022, Cuma
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Yürüyen merdivenlerden yuvarlanarak kavga ettiler! O anlar kamerada
Üsküdar'da Ünalan metro durağında 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, iki taraf yürüyen merdivenlerde yuvarlandı. Şahıslar yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti. Pes dedirten kavga, metro durağındaki yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.