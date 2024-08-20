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'Yürüyen Adam' evinde ölü bulundu

'Yürüyen Adam' evinde ölü bulundu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 08:56
D100 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen Selami Salman, Pendik'teki yaşadığı evde ölü bulundu. Ekipler tarafından evde ölü bulunan Salman'ın naaşı ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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