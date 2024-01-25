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Yurttan mevsim manzaraları!

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2024 19:03
Bir yanda kar ve soğuk diğer yanda yazdan kalma günler. İşte Kars, Samsun, Balıkesir ve Antalya’dan görüntüler.
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