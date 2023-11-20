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Yurttan kar manzaraları! Kış lastiği olmayanlar yolda kaldı

A Haber
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Giriş: 20.11.2023 14:32
Yurdun büyük bölümünde kar etkili oldu. Kış lastiği bulunmayan bazı sürücüler ise yolda kaldı. İl özel idare ve belediye ekipleri, yol açma çalışması başlattı.

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Yurttan kar manzaraları! Kış lastiği olmayanlar yolda kaldı
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