Yurttan kar manzaraları! Kış lastiği olmayanlar yolda kaldı

Yurdun büyük bölümünde kar etkili oldu. Kış lastiği bulunmayan bazı sürücüler ise yolda kaldı. İl özel idare ve belediye ekipleri, yol açma çalışması başlattı.

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