Yurtta ve dünyada bayram coşkusu

İslam alemi Ramazan Bayramı'na kavuşmanın heyecanını yaşadı. İşte yurtta ve dünyada Ramazan Bayramı coşkusu İslam alemi Ramazan Bayramı'na kavuşmanın heyecanını yaşadı. A Haber ekipleri bu heyecanı aktardı. İşte yurtta ve dünyada Ramazan Bayramı coşkusu...

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