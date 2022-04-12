12 Nisan 2022, Salı
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Yurtta Nisan ayında beklenmedik kar sürprizi!
Pek çok şehir, beklenmedik bir şekilde nisan ayında gözlerini kara açtı. Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için aralıksız çalışırken, ulaşımda bir sorun yaşanmadı. Detayları A Haber muhabirleri canlı yayında aktardı.