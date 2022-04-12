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Yurtta Nisan ayında beklenmedik kar sürprizi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.04.2022 15:12
Pek çok şehir, beklenmedik bir şekilde nisan ayında gözlerini kara açtı. Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için aralıksız çalışırken, ulaşımda bir sorun yaşanmadı. Detayları A Haber muhabirleri canlı yayında aktardı.
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