Yurtta kar, yağmur, fırtına! A Haber ekipleri bölgede

Meteoroloji birçok kent için yoğun yağış uyarısında bulunmuştu. Yurdun birçok yerinde kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Trakya'da kar yağışı var. A Haber ekipleri son durumu aktardı.

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