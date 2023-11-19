19 Kasım 2023, Pazar
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Yurtta kar manzaraları! Türkiye'ye beyaz örtü! Çok sayıda şehirde etkili oluyor...
Kış mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yurt genelinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken zaman zaman yollarda tipi ve sis yaşanıyor. Diğer yandan hafta sonu tatiline denk gelen ilk kar yağışında bazı vatandaşlar ve çocuklar sokaklara çıkarak eğlenceli anlar yaşadı. İşte yurttan kar manzaraları...