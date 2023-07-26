Yurt genelinde yüksek sıcaklık uyarısı!

Meteoroloji uyardı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere bugün 54 ilde sıcak hava dalgası etkili olacak. Vatandaşların sıcak havaya karşı dikkatli olması, saat 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.