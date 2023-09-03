Yurt genelinde yağış var! Yeni haftada hava nasıl olacak?

Kavurucu sıcaklar yerini yağışlı havalara mı bırakıyor? Eylül ayının ilk haftasında hava nasıl olacak? Hangi iller için yağış uyarısı var? Merve Pekmez detayları aktardı.

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