29 Mart 2025, Cumartesi
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Yurt dışından emir alan suç örgütü çökertildi: 20 gözaltı
Mersin'de yurt dışındaki örgüt liderinden talimat alarak cinayete teşebbüs, yağma, iş yeri kurşunlama ve tefecilik suçlarına karışan şebekeye operasyon yapıldı, 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden uzun namlulu silahlar ve eylemler sırasında kendilerini kamufle ettikleri fosforlu kıyafetlerde ele geçirildi.