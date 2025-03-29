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Yurt dışından emir alan suç örgütü çökertildi: 20 gözaltı

Yurt dışından emir alan suç örgütü çökertildi: 20 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 29.03.2025 11:36
Mersin'de yurt dışındaki örgüt liderinden talimat alarak cinayete teşebbüs, yağma, iş yeri kurşunlama ve tefecilik suçlarına karışan şebekeye operasyon yapıldı, 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden uzun namlulu silahlar ve eylemler sırasında kendilerini kamufle ettikleri fosforlu kıyafetlerde ele geçirildi.
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Yurt dışından emir alan suç örgütü çökertildi: 20 gözaltı
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