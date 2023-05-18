Yurt dışında en yüksek oy çıkan ikinci kent! Kimi gelinlikle kimi engeline rağmen oy vermeye gitti: Her şey Erdoğan için

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında, önceki yıllara kıyasla yoğun ilgi vardı. Fransa'nın Glermont kentinde seçmenler yüzde 90'la AK Parti dedi. Oylarını kullanmak için kimi gelinliğiyle kimi engeline rağmen sandık başına gitti. İşte o renkli anlar...