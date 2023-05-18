18 Mayıs 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yurt dışında en yüksek oy çıkan ikinci kent! Kimi gelinlikle kimi engeline rağmen oy vermeye gitti: Her şey Erdoğan için
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında, önceki yıllara kıyasla yoğun ilgi vardı. Fransa'nın Glermont kentinde seçmenler yüzde 90'la AK Parti dedi. Oylarını kullanmak için kimi gelinliğiyle kimi engeline rağmen sandık başına gitti. İşte o renkli anlar...