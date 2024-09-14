Yurt çıkmayan öğrenciye misafirhane! Fiyatlar aynı olacak

Milyonlarca aday zorlu sınav maratonunun ardından tercihlerini yaptı ve üniversitelerine kayıt yaptırdı. Bugünlerde birçoğu barınma sorunuyla uğraşıyor. Kimi evlere, kimi yurtlara yerleşti. Bu yıl devlet yurtlarına başvuran öğrencilerin yerleştirilme oranı yüzde 91'e ulaştı. Geride kalan yüzde 9'luk öğrenciler için de Gençlik ve Spor Bakanlığı önemli bir adım arttı. Kamu kurumlarının misafirhaneleri yurt çıkmayan öğrencilere açılıyor.

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