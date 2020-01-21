Yürekleri ağza getiren kaza! Yolda yürüyen yaşlı çift bir anda dehşeti yaşadı

Esenyurt'ta yaşlı çiftin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. İddiaya göre, yolda yürüyen Maniyor Baysal (80) ve eşi Mehrali Baysal (70)'a arkadan gelen araç çarptı. Yaşlı çift çarpmanın etkisiyle savrularak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaşlı çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü Davut Günaraslan'ın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.