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Yüreklere dokunan aşk hikayesi! Fransa'da tanıştığı Nicole hayatını değiştirdi

A Haber
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Giriş: 23.01.2022 12:37
Her bir insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. Kiminin hikayesi sessiz sedasız içinde taşıdıklarından oluşurken, kimi de bizlere başarı dolu öyküsüyle örnek oluyor. A Haber ekibi, bu hafta da farklı yerlere gitti ve farklı insan yaşamlarına konuk oldu. A Haber muhabiri Damla Karasu'nun hikayeleri, Ertan Tuna'nın görüntüleriyle işte Bir İnsan Bir Hikaye...
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