Yüreği güzel Fatma nine! Depremzedelere konteyner ev bağışlamak için tarlasını sattı

Türkiye 6 Şubat saat 04.17’de asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Türkiye yaşanan dehşetin ardından el ele verip yaraları sarmaya başladı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 80 yaşındaki Fatma Karateke, tarlasını satarak parasını depremzedeler için Hatay'da kurulacak "Sındırgı Mahallesi"ne konteyner ev alınması için bağışladı. Öte yandan yüreği güzel Fatma nine, konteyner evin eşyaları için kredi çekmeyi düşündüğünü aktardı.