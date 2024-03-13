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Yunusların aksiyon filmi gibi uyuşturucu operasyonu kamerada

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Giriş: 13.03.2024 10:55
Bursa'da yunus timleri ile şüpheli otomobil sürücüsü arasında yaşanan kovalamaca sonucu 4 kişi gözaltına alınırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıslardan birinin kaçarken montunu yere atması üzerine şüphelenen polisler, montta 9 parça halinde zulalanmış toplamda 556 gram uyuşturucu ele geçirdi.
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