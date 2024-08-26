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Yunus Uçar'ın kaybı spor camiasını derinden üzdü

Yunus Uçar'ın kaybı spor camiasını derinden üzdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 11:00
Güncelleme:26.08.2024 13:52
Türkiye Motosiklet Fedarasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Uçar'ın cenazesi bugün Fatih Camii'nden kaldırılacak
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