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Yunus bebeğin sağlık durumu nasıl?

A Haber
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Giriş: 18.04.2022 12:44
A Haber'in sesini duyurduğu Yunus bebek Hollanda'dan tedavi için Türkiye'ye getirilmişti. Faslı bebek Yunus'un sağlık durumu nasıl? Filiz Uçan Ankara'dan aktardı. Uçan, "Durumunda herhangi bir değişiklik yok. Şu anda entübe durumunda tutuluyor. Solunum cihazına bağlı olarak tedavisi sürüyor." ifadelerini kullandı.
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Yunus bebeğin sağlık durumu nasıl?
Yunus bebeğin sağlık durumu nasıl?
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