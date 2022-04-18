18 Nisan 2022, Pazartesi
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Yunus bebeğin sağlık durumu nasıl?
A Haber'in sesini duyurduğu Yunus bebek Hollanda'dan tedavi için Türkiye'ye getirilmişti. Faslı bebek Yunus'un sağlık durumu nasıl? Filiz Uçan Ankara'dan aktardı. Uçan, "Durumunda herhangi bir değişiklik yok. Şu anda entübe durumunda tutuluyor. Solunum cihazına bağlı olarak tedavisi sürüyor." ifadelerini kullandı.