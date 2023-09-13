13 Eylül 2023, Çarşamba
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Yunanistan'da zodyak faciası | Ali Sabancı'nın sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Yunanistan'da bot kazası geçiren ve ağır yaralanan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumları hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Peki Ali Sabancı'nın son sağlık durumu nedir? İşte detaylar...