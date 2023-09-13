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Videolar Yaşam Videoları Yunanistan'da zodyak faciası | Ali Sabancı'nın sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Yunanistan'da zodyak faciası | Ali Sabancı'nın sağlık durumu hakkında yeni gelişme

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Giriş: 13.09.2023 09:39
Yunanistan'da bot kazası geçiren ve ağır yaralanan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumları hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Peki Ali Sabancı'nın son sağlık durumu nedir? İşte detaylar...
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