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Yunanistan nasıl kuruldu? Batı'nın şımarık çocuğunun kuruluş hikayesi

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Giriş: 31.08.2020 14:31
Güncelleme:31.08.2020 14:37
Yunanistan günümüze kadar hep bir kriz ortamı oluşturdu.  Bugünün Türkiye’sinde ise 'Mavi Vatan’da aynı oyunu ortaya koyuyor. Peki Yunanistan nasıl kuruldu? Hangi ülkeler Yunanistan’ın kurulmasına destek verdi? Batı’nın şımarık çocuğu Yunanistan’ın kuruluş hikayesi ve siyasi entrikaları analiz haberimizde...

Yunanistan günümüze kadar hep bir kriz ortamı oluşturdu. Bugünün Türkiye'sinde ise 'Mavi Vatan'da aynı oyunu ortaya koyuyor. Peki Yunanistan nasıl kuruldu? Hangi ülkeler Yunanistan'ın kurulmasına destek verdi? Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın kuruluş hikayesi ve siyasi entrikaları analiz haberimizde...

Fransa’dan Yunanistan’a “hibe” 8 savaş uçağı! A Haberde flaş açıklama: Fransa çalıyor, Yunanistan oynuyor! FRANSA’DAN YUNANİSTAN’A “HİBE” 8 SAVAŞ UÇAĞI! A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMA: FRANSA ÇALIYOR, YUNANİSTAN OYNUYOR!
Son dakika: Yunanistan rahat durmuyor! Yunan Bakandan skandal açıklama! SON DAKİKA: YUNANİSTAN RAHAT DURMUYOR! YUNAN BAKAN'DAN SKANDAL AÇIKLAMA!

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