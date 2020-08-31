Yunanistan nasıl kuruldu? Batı'nın şımarık çocuğunun kuruluş hikayesi

Yunanistan günümüze kadar hep bir kriz ortamı oluşturdu. Bugünün Türkiye’sinde ise 'Mavi Vatan’da aynı oyunu ortaya koyuyor. Peki Yunanistan nasıl kuruldu? Hangi ülkeler Yunanistan’ın kurulmasına destek verdi? Batı’nın şımarık çocuğu Yunanistan’ın kuruluş hikayesi ve siyasi entrikaları analiz haberimizde...

Yunanistan günümüze kadar hep bir kriz ortamı oluşturdu. Bugünün Türkiye'sinde ise 'Mavi Vatan'da aynı oyunu ortaya koyuyor. Peki Yunanistan nasıl kuruldu? Hangi ülkeler Yunanistan'ın kurulmasına destek verdi? Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın kuruluş hikayesi ve siyasi entrikaları analiz haberimizde...