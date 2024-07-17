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Yunan şarkıcı Despina'dan Çeşme'de Türk bayrağı hazımsızlığı! Sahneden kaldırılmasının talep etti: Konsere çıkmadı

Yunan şarkıcı Despina'dan Çeşme'de Türk bayrağı hazımsızlığı! Sahneden kaldırılmasının talep etti: Konsere çıkmadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2024 23:49
Yaz konserleri hız kesmeden devam ederken Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi tarafından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda eğitim yararına konser organize edildi. Seyircilerin doldurduğu tiyatroda konseri verecek olan Despina Vandi, bekleyişe rağmen sahneye çıkmadı. Sanatçının, konser öncesi sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini istediği iddia edildi. Öte yandan izleyiciler, sahneye çıkıp İzmir Marşı'nı söylemeye başladı. İşte o görüntüler...
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