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Yunan adalarına yoğun talep

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.04.2024 08:42
Kapıda vize uygulaması 9 günlük tatili Ege adalarında geçirmek isteyenler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
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Yunan adalarına yoğun talep
Yunan adalarına yoğun talep
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