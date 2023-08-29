29 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yumurtanın üzerinde tavuğun sahibinin isim ve soy isminin baş harflerinin olduğu iddiası

Yumurtanın üzerinde tavuğun sahibinin isim ve soy isminin baş harflerinin olduğu iddiası

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2023 10:42
Mersin'in Erdemli ilçesinde tavuk besleyen Cennet Gezer, kümeste, adı ve soyadının baş harflerinin yazılı olduğu yumurtalar bulduğunu öne sürdü.
İstiklal Caddesi’nde müşteriye meydan dayağı
İstiklal Caddesi'nde müşteriye meydan dayağı
Tavuk kümesine girince gözlerine inanamadı
Tavuk kümesine girince gözlerine inanamadı
Mehmet Aslantuğ’dan ihanet açıklaması geldi
Mehmet Aslantuğ'dan ihanet açıklaması geldi
Konya’da büyük deprem olur mu?
Konya'da büyük deprem olur mu?
Geri dönüşüm tesisinde yangın
Geri dönüşüm tesisinde yangın
İstanbul’da maymun dehşeti: 3 yaralı
İstanbul'da maymun dehşeti: 3 yaralı
İETT otobüsü 2 çocuğa çarptı
İETT otobüsü 2 çocuğa çarptı
Şaşkın geyik dükkana girdi
Şaşkın geyik dükkana girdi
Av sezonu ne zaman başlıyor?
Av sezonu ne zaman başlıyor?
Resmen rövaşata çekti
Resmen rövaşata çekti
Özel yetiştirilen midyeler toplanıyor
Özel yetiştirilen midyeler toplanıyor
Usta yazar Şule Yüksel Şenler anısına!
Usta yazar Şule Yüksel Şenler anısına!
Daha Fazla Video Göster