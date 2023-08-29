29 Ağustos 2023, Salı
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Yumurtanın üzerinde tavuğun sahibinin isim ve soy isminin baş harflerinin olduğu iddiası
Mersin'in Erdemli ilçesinde tavuk besleyen Cennet Gezer, kümeste, adı ve soyadının baş harflerinin yazılı olduğu yumurtalar bulduğunu öne sürdü.