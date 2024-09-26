26 Eylül 2024, Perşembe
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Yumurtaların kodları ne anlama geliyor?
Yumurtaların üzerinde birçok rakam yazıyor ve yaklaşık 7 yıldır da bu kod uygulaması var. 0'dan 3'e kadar olan numaralarla tavuğun yetiştirilme metodunu anlayabiliyoruz. Ancak son zamanlarda gıda sahtekarları tarafından üzerinde kod yazılmayan ya da sahte kod yazan yumurtalar da satılmaya başlandı. Denetimler ise sıkı. Peki bu kodlar ne anlama geliyor? İşte detaylar...