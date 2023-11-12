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Yumurtadan çıkan hayrete düşürdü! İzmir sokaklarına onu gören dönüp bir daha bakıyor

İHA
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Giriş: 12.11.2023 12:35
İzmir’de yaşayan 64 yaşındaki Hatice Suner'i sokakta görenler hayrete düşüyor. Omzundaki hayvanı gören vatandaşlar şaşkınlarını gizleyemiyor. Suner, "Geçtiğimiz yıl mart ayında yumurtadan çıktı. Sadece çıplak ayak gördüğünde hafif ısırıyor." dedi.
Yumurtadan çıktı! Sokakta gören dönüp bir daha bakıyor YUMURTADAN ÇIKTI! SOKAKTA GÖREN DÖNÜP BİR DAHA BAKIYOR

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