12 Kasım 2023, Pazar
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Yumurtadan çıkan hayrete düşürdü! İzmir sokaklarına onu gören dönüp bir daha bakıyor
İzmir’de yaşayan 64 yaşındaki Hatice Suner'i sokakta görenler hayrete düşüyor. Omzundaki hayvanı gören vatandaşlar şaşkınlarını gizleyemiyor. Suner, "Geçtiğimiz yıl mart ayında yumurtadan çıktı. Sadece çıplak ayak gördüğünde hafif ısırıyor." dedi.