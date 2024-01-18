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Videolar Yaşam Videoları Yumurta tabağa dökülmeden dondu! - 38 derece havada ilginç görüntüler

Yumurta tabağa dökülmeden dondu! - 38 derece havada ilginç görüntüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2024 10:21
Kanada, dondurucu soğukların etkisi altında. En düşük sıcaklığın sıfırın altında 38 olarak kaydedildiği ülke buz kesti. Ortaya ilginç görüntüler çıktı...
Yumurta tabağa dökülmeden dondu! YUMURTA TABAĞA DÖKÜLMEDEN DONDU!

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Yumurta tabağa dökülmeden dondu!
Yumurta tabağa dökülmeden dondu!
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