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24.01.2020
Yumurta hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı
Başkent’te bir kuruyemiş dükkanının önündeki bir koli yumurtayı çalan 3 kadın, güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, Sincan ilçesi Bosna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde kuruyemişçi dükkanının önüne gelen 3 kadın, müşteri gibi davranıp etrafı gözetleyerek uygun anı bekledi. Birkaç defa yumurtaları çalmayı deneyen hırsızlar, dükkan sahibinin dalgınlığından faydalanıp bir koli yumurtanın üstünü örterek alıp kaçtı.
Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, 3 kadının soğukkanlı şekilde çaldıkları yumurtaları sayması dikkat çekti.
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