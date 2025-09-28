Yumurta hırsızı bu kez tavukları telef etti

Afyonkarahisar küçük bir köyde çiftçi İlkay Tınaztepe’nin kümese yerleştirdiği kamera gizemli misafiri ortaya çıkardı. Yumurtaların peşine düşen bir sansar aynı gece iki kez kümese girdi. Ama bu kez daha büyük bir kayıp yaşandı. Sansar en iyi yumurta veren tavuğu telef etti. İşte Anadolu'da yaban hayattan görüntüler...

