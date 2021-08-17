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Yumruklar havada uçtu! Şarkıcı Güllü olaylı geceyi anlattı

İHA
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Giriş: 17.08.2021 16:55
Şarkıcı Güllü, Muğla'nın Fethiye ilçesinde işlettiği kamp alanında yaşadığı kavga ile gündem oldu. Yumrukların havada uçuştuğu tartışmanın davalık olduğu mal sahibiyle yaşandığı iddia edildi. Bugün mahkemeye suç duyurusunda bulunan şarkıcı, konunun tamamen tacizle alakalı olduğunu belirtti. Adliye önünde kameralara açıklama yapan Güllü, "Olay sadece şahsıma ve kızıma yapılan bir hareket. Kısacası taciz diyeyim, sizler anlayın." dedi.
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