Yüksekova’da yürek ısıtan buluşma! Zeynep Öğretmen’den yangın mağduru Serkan’a umut ziyareti

Yüksekova'da yürek ısıtan buluşma! Zeynep Öğretmen'den yangın mağduru Serkan'a umut ziyareti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 18:16
Kocaeli’nde yaşayan özel gereksinimli öğretmen Zeynep Bulut, yangında ellerini ve yüzünü kaybeden 14 yaşındaki Serkan Akbaş’a moral olmak için Hakkari’nin Yüksekova ilçesine gitti. Serkan’a doğum günü pastası ve tablet sürprizi yapan Zeynep Öğretmen, “Özel çocukların yalnız olmadığını hissettirmek için buradayım” dedi. Ziyarete yazar Kahraman Tazeoğlu da eşlik etti. Yüksekova halkının misafirperverliği ise ziyarete ayrı bir anlam kattı.
Zeynep Öğretmen'den yangın mağduru Serkan'a umut ziyareti
Zeynep Öğretmen'den yangın mağduru Serkan’a umut ziyareti
