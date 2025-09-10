Yüksekova’da yürek ısıtan buluşma! Zeynep Öğretmen’den yangın mağduru Serkan’a umut ziyareti

Kocaeli’nde yaşayan özel gereksinimli öğretmen Zeynep Bulut, yangında ellerini ve yüzünü kaybeden 14 yaşındaki Serkan Akbaş’a moral olmak için Hakkari’nin Yüksekova ilçesine gitti. Serkan’a doğum günü pastası ve tablet sürprizi yapan Zeynep Öğretmen, “Özel çocukların yalnız olmadığını hissettirmek için buradayım” dedi. Ziyarete yazar Kahraman Tazeoğlu da eşlik etti. Yüksekova halkının misafirperverliği ise ziyarete ayrı bir anlam kattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN