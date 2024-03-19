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Yüksekova’da yolda mahsur kalan vatandaşları ekipler kepçeyle kurtardı

İHA
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Giriş: 19.03.2024 20:39
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sağanak nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına belediye ekipleri yetişti. Belediye ekipleri vatandaşları kepçeyle kurtardı.
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