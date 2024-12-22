Yüksekova’da sis

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde zemheri soğukların başlamasıyla, ilçede görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, ağaçlar kırağı, araç camları ise buz tuttu. 2 gün önce başlayan kar yağışı ve ardında başlayan karakış (zemheri) soğukları hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. 21 Aralık itibaren başlayan en uzun gece ile sabah saatlerinde bölgede yoğun hakim olurken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Bununla beraber ağaçlar kırağı, araç camları ise buz tuttu. Sürücüler ise yoğun sisten dolayı ilerlemekte zorlandı.

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