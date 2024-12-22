22 Aralık 2024, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Yüksekova’da sis
Yüksekova’da sis

Yüksekova’da sis

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.12.2024 12:47
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde zemheri soğukların başlamasıyla, ilçede görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, ağaçlar kırağı, araç camları ise buz tuttu. 2 gün önce başlayan kar yağışı ve ardında başlayan karakış (zemheri) soğukları hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. 21 Aralık itibaren başlayan en uzun gece ile sabah saatlerinde bölgede yoğun hakim olurken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Bununla beraber ağaçlar kırağı, araç camları ise buz tuttu. Sürücüler ise yoğun sisten dolayı ilerlemekte zorlandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yüksekova’da sis
Yüksekova’da sis
Yüksekova’da sis
Diyarbakır’da sis
Diyarbakır’da sis
Harran’daki katedral kazısında bulundu
Harran'daki katedral kazısında bulundu
İETT otobüslerinin kaza anı kamerada
İETT otobüslerinin kaza anı kamerada
Muğla’da helikopterin hastaneye çarpma anları kamerada
Muğla'da helikopterin hastaneye çarpma anları kamerada
Ardahan’da aç kalan kurt şehre indi
Ardahan'da aç kalan kurt şehre indi
İETT otobüsleri ortalığı birbirine kattı
İETT otobüsleri ortalığı birbirine kattı
Tonlarcası araziye saçıldı
Tonlarcası araziye saçıldı
Depremzede köpek yavru kediyi emziriyor
Depremzede köpek yavru kediyi emziriyor
Bakan Yerlikaya’dan trafik denetimi paylaşımı
Bakan Yerlikaya’dan trafik denetimi paylaşımı
Özgür Suriye’de duygulandıran buluşma
Özgür Suriye'de duygulandıran buluşma
Tırın dorsesi kaydı: O anlar kamerada
Tırın dorsesi kaydı: O anlar kamerada
Daha Fazla Video Göster