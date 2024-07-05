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Yüksekova’da korku dolu saatler: Şüpheli paket fünye ile imha edildi

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 05.07.2024 01:48
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Pizok TOKİ Evleri'nin 3. etabında bir binanın önüne bırakılan ve paket paniğe neden olan şüpheli paket polis ekipleri tarafından kontrolü bir şekilde imha edildi

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde ilçenin Pizok TOKİ Evleri'nin 3. etabında bir binanın önüne bırakılan paketten şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdiler.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Güvenlik önlemleri alınmasıyla bomba imha ekibi şüpheli paketi fünye ile imha ederken, bırakılan paketin boş çıktığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin imha ettiği paketin boş çıkmasıyla TOKİ sakinleri rahat bir nefes aldı.

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