06 Şubat 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Yüksekova’da kar ve fırtınadan dolayı çok sayıda araç mahsur kaldı: Vatandaşlar evlerine yürüyerek gittiler
Yüksekova’da kar ve fırtınadan dolayı çok sayıda araç mahsur kaldı: Vatandaşlar evlerine yürüyerek gittiler

Yüksekova’da kar ve fırtınadan dolayı çok sayıda araç mahsur kaldı: Vatandaşlar evlerine yürüyerek gittiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.02.2025 00:04
Meteorolojinin uyarılarının ardından ilçede akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Yüksekova ilçesinde seyir halinde olan çok sayıda araç, kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yokuşlu yolu çıkamayan bazı araçlar sürücüleri, araçlarını güvenli yerlere park ederek yürüyerek evlerine gitti. Aralıklı kar yağışı devam ederken, ekipler de olumsuz bir durum yaşanmaması için teyakkuzda bekliyor. Öte yandan, Yüksekova’da yoğunlar yağışından dolayı okullara bir günlük ara verildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yüksekova’da kar ve fırtınadan dolayı çok sayıda araç mahsur kaldı: Vatandaşlar evlerine yürüyerek gittiler
Yüksekova’da kar ve fırtınadan dolayı çok sayıda araç mahsur kaldı!
Yüksekova’da kar ve fırtınadan dolayı çok sayıda araç mahsur kaldı!
Demir korkuluk tırın şoför kabinine saplandı! Sürücü yaralandı
Demir korkuluk tırın şoför kabinine saplandı! Sürücü yaralandı
Düzce’de beklenen kar yağışı başladı!
Düzce’de beklenen kar yağışı başladı!
Aydın’a şehit ateşi düştü!
Aydın'a şehit ateşi düştü!
TEM’in Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza trafiği felç etti!
TEM’in Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza trafiği felç etti!
Depremin ikinci yılında Hatay’a destek!
Depremin ikinci yılında Hatay'a destek!
Kendisini kurtaran komisere sımsıkı sarıldı!
Kendisini kurtaran komisere sımsıkı sarıldı!
’Sarı serum’ kullanan bir kişi daha öldü!
'Sarı serum' kullanan bir kişi daha öldü!
İstanbul’da kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi!
İstanbul’da kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi!
İSKİ’den atık su skandalı! Arnavutköy’de artırılmadan denize akıtıldı!
İSKİ'den atık su skandalı! Arnavutköy'de artırılmadan denize akıtıldı!
Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi!
Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi!
Kar yüksek kesimlerde etkili oluyor!
Kar yüksek kesimlerde etkili oluyor!
Daha Fazla Video Göster