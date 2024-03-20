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Yüksekova’da evi sular altında kalan 5 nüfuslu aile, akrabalarına sığındı

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Giriş: 20.03.2024 01:17
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 5 nüfuslu Metin ailesinin evi yağışlardan dolayı sular altında kalırken, aile akrabalarına yerleşti.
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