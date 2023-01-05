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Yüksekova’da endişelendiren bahar havası! Muş’ta kuralık endişesi

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Giriş: 05.01.2023 15:46
Yetersiz yağışlar ve Türkiye'nin Doğu'suna yağan karın istenilen seviyede olmaması nedeniyle kuraklık tehlikesi kapıda. Uzmanlar, bu durumun yaz aylarında tarımdaki ürün rekoltesini etkileyeceğinden endişeli.
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Endişelendiren bahar havası!
Endişelendiren bahar havası!
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