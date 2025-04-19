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Yüksekova’da çıkan yangında bir ev küle döndü!

Yüksekova'da çıkan yangında bir ev küle döndü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.04.2025 00:50
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir ev, çıkan yangında küle döndü.Edinilen bilgilere göre, yangın öğlen saat 12.00 sıralarında İnanlı köyünde yaşayan 3 çocuklu Husret Ayhan’ın evinde meydana geldi. Odun sobasından çıkan yangın sırasında ailenin evde olmadığı, alevlerin kısa sürede evi sardığı öğrenildi.
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Yüksekova’da çıkan yangında bir ev küle döndü!
Yüksekova’da çıkan yangında bir ev küle döndü!
Yüksekova'da çıkan yangında bir ev küle döndü!
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