Yüksekova’da çıkan yangında bir ev küle döndü!

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir ev, çıkan yangında küle döndü.Edinilen bilgilere göre, yangın öğlen saat 12.00 sıralarında İnanlı köyünde yaşayan 3 çocuklu Husret Ayhan’ın evinde meydana geldi. Odun sobasından çıkan yangın sırasında ailenin evde olmadığı, alevlerin kısa sürede evi sardığı öğrenildi.

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