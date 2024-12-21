Yüksekova kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: Yokuşu çıkamayan sürücüler mahsur kaldı

Meteoroloji Müdürlüğü'nün Hakkari ve ilçeleri için yaptığı uyarıdan sonra akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde sis ve soğuk hava etkisini sürdürürken, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Merkezde başlayan kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürürken, ilçenin Pizok TOKİ yolunu kullanan çok sayıda araç mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek evlerine ayakla gitti.

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