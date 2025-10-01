01 Ekim 2025, Çarşamba
Yüksek sesli müzik dinleyen sürücülere ceza
Edirne’de sivil trafik polisleri, araçlarında yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren sürücülere ceza yağdırdı. 1. Murat Mahallesi’nde gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan sürücüler tek tek tespit edildi. Polis ekipleri kent genelinde denetimlerin aralıksız devam edeceğini açıkladı.