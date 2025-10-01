Yüksek sesli müzik dinleyen sürücülere ceza

01 Ekim 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 00:14
Edirne’de sivil trafik polisleri, araçlarında yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren sürücülere ceza yağdırdı. 1. Murat Mahallesi’nde gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan sürücüler tek tek tespit edildi. Polis ekipleri kent genelinde denetimlerin aralıksız devam edeceğini açıkladı.
