03 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Yüksek sesli müziğe ceza

Yüksek sesli müziğe ceza

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2024 14:11
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.
Yüksek sesli müziğe ceza
Yüksek sesli müziğe ceza
Elindeki çöpü cebine koyan genç ödüllendirildi
Elindeki çöpü cebine koyan genç ödüllendirildi
Kadıköy’de apartman dairesinde patlama!
Kadıköy'de apartman dairesinde patlama!
Uyuşturucuyla yakalanan avukat tutuklandı
Uyuşturucuyla yakalanan avukat tutuklandı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Trabzon yaylalarına mevsimin ilk karı düştü
Trabzon yaylalarına mevsimin ilk karı düştü
Van’da kaybolan Rojin 6 gündür aranıyor
Van'da kaybolan Rojin 6 gündür aranıyor
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı
İşlemler bitti! Garipoğlu’nun mezarı açıldı
İşlemler bitti! Garipoğlu’nun mezarı açıldı
Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı
Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı
Alanya’da camilere turistlerin yoğun ilgisi
Alanya'da camilere turistlerin yoğun ilgisi
Patron kadın çalışanına kabusu yaşattı!
Patron kadın çalışanına kabusu yaşattı!
Daha Fazla Video Göster