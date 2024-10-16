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Yüksek mimar Yoshinori Moriwaki: Fay biriktirdiği enerjiyi patlatıyor

Yüksek mimar Yoshinori Moriwaki: Fay biriktirdiği enerjiyi patlatıyor

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 15:44
Malatya merkezli depremi A Haber’de değerlendiren yüksek mimar Yoshinori Moriwaki fayın biriktirdiği enerjiyi patlattığını ve 3 gün boyunca dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
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