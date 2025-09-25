Yüksek maaşlarla kaynak ustası aranıyor! Kursiyerlere kaynak okulunda eğitim veriliyor

Savunma sanayii ve otomotiv sektöründeki hızlı büyüme, teknik eleman ihtiyacını da beraberinde getirdi. Özellikle bu sektörlerde görev yapacak kaynakçılar aranıyor. Üstelik kaynakçıların maaşı 50 bin lira ile 200 bin lira arasında değişiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN