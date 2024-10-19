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Yüksek kesimlerde kar iç kesimlerde ise yağmur hayatı olumsuz etkiliyor

Yüksek kesimlerde kar iç kesimlerde ise yağmur hayatı olumsuz etkiliyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 17:47
Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar, il ve ilçe merkezlerinde ise yağış hayatı olumsuz etkiliyor. kalınlığı 10 santimetreye geçen kar ve soğuk nedeniyle orman işçileri zor anlar yaşarken, yağış nedeniyle yükselen ırmak seviyesi ekipleri alarma geçirdi. Arıt Çayı'nın taşması sonucu 7 köyün yolu su altında kaldı.
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